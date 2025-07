Ghisalba, incendio nella sede del corpo bandistico: notte di paura in via Stampa - Video

Paura nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio a Ghisalba, dove un incendio è divampato nello stabile comunale di via Stampa che ospita la sede operativa del corpo bandistico «Canonico Cossali». L’allarme è scattato intorno all’1.30: sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e Romano, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio.

Salva la sala prove al secondo piano

Al momento le cause del rogo restano da accertare: dovrebbe trattarsi di un guasto all’impianto elettrico. Le fiamme sono partite da un ripostiglio e hanno poi danneggiato il vano scale e parte della struttura: l’entità esatta dei danni è ancora difficile da quantificare ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 mila euro. Fortunatamente non si registrano feriti e l’incendio non ha raggiunto il secondo piano dove si trovano la sala prove e gli strumenti del corpo bandistico. Anche il sindaco di Ghisalba, Gianluigi Conti, nella mattinata del 3 luglio, era sul posto per monitorare la situazione.