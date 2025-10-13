Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 13 Ottobre 2025

Gina compie 101 anni a Cologno, sarta con la passione per musica e opera

IL COMPLEANNO. Festeggiata da figli, nipoti e pronipoti alla Rsa Vaglietti. La figlia: «Solare fino alla morte di mio fratello».

Alessia Carne
Alessia Carne
Gina festeggiata da figli, nipoti e pronipoti
Gina festeggiata da figli, nipoti e pronipoti

Uno stuolo di nipoti e pronipoti per i 101 anni di Antonia Caldara conosciuta come «Gina» festeggiata domenica 12 ottobre alla Rsa Vaglietti di Cologno. Una festa speciale che si è aperta con le parole del presidente della Vaglietti, Maurizio Cansone, che dopo aver fatto gli auguri a Gina Caldara ha commentato: «Siamo contenti perché significa che l’ambiente dove vivono i nostri anziani è un ambiente positivo grazie ai nostri operatori che lavorano in maniera egregia».

La storia di Gina

Gina, sposata il 15 novembre 1947 con Angelo Gustinelli venuto a mancare a 97 anni nel 2016, ha avuto tre figli: Fulvio, morto in un incidente, Natale e Giuditta. Ha sempre fatto la sarta e ha lavorato prima come infermiera e, dopo due anni, in pediatria. «Ha sempre lavorato tanto – spiega la figlia Giuditta – una donna solare fino alla morte di mio fratello Fulvio per cui è rimasta parecchio scossa».

Gina è mamma, nonna e bisnonna e tutti i nipoti e pronipoti hanno bellissimi ricordi di lei, come ha spiegato la nipote Fulvia Locatelli: «Era la classica nonna che, tornata da scuola, mi preparava tantissime cose buone da mangiare: bisognava sempre finire tutto perché per lei non mangiavamo mai abbastanza».

Oltre alla dedizione per la famiglia e il lavoro da sarta, erano tantissime le passioni di Gina Caldara: la musica, le parole crociate che ha fatto fino a quando è riuscita e l’opera, che amava e che è andata spesso a vedere. Presente alla festa di Gina anche Lorenza Trezzi che, ospite alla Vaglietti, ha festeggiato i 102 anni a luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cologno al Serio
Arte, cultura, intrattenimento
storia
musica
teatro
Sociale
famiglia
Antonia Caldara
Angelo Gustinelli