Giovani e disagio post Covid: + 30% i casi di anoressia e bulimia

I disturbi dell’alimentazione hanno registrato un’impennata in Italia tra il 2019 e il 2020 e durante il periodo del Covid, in particolare la prima ondata, hanno fatto registrare, in Italia e nella Bergamasca, una crescita del 30% che ha riguardato soprattutto i più giovani, i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, colpiti fino a quattro volte in più rispetto al pre-Covid . È quanto emerso durante una serata organizzata dal Rotary di Treviglio e intitolata «Tra mente e corpo: connessioni con i disturbi del comportamento alimentare».