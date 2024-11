Grassobbio, cade da un trabattello. Grave operaio 38enne

Incidente sul lavoro a Grassobbio, nella mattinata di venerdì 22 novembre. Un operaio si trovava su un trabattello per verniciare il soffitto di un capannone di nuova costruzioni, quando per cause ancora da chiarire è caduto da un’altezza di circa 8 metri procurandosi vari traumi alla testa, al volto, alla schiena e al bacino. L’uomo, un 38enne, non ha perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, con i carabinieri e i tecnici di Ats per chiarire la dinamica dell’incidente.