Grave operaio di Pontirolo colpito dal cestello di una gru durante un trasloco a Milano

Un operaio di 59 anni, di Pontirolo, è stato ricoverato nella giornata di sabato 25 giugno in condizioni molto gravi all’ospedale Niguarda di Milano dopo che in mattinata è stato colpito dal cestello di una gru che si è staccato, cadendo da un altezza di 15 metri in via Manfredini a Milano (zona Sempione). L’uomo stava partecipando a un trasloco con altri colleghi quando è stato colpito dal pesante manufatto.