«Guardie private e controlli mirati»: così il luna park si tutela dalle gang

«Noi qui a Romano siamo di casa. Ci veniva mio papà e scaricava dal carretto le piastre dell’autopista, che era coperta con un tendone: se nevicava, erano guai. Oggi la tecnologia ci aiuta molto nel lavoro, anche se c’è il risvolto della medaglia: le nuove generazioni magari preferiscono chattare e usare lo smartphone anziché venire al luna park . Comunque, per fortuna, ci vengono ancora in tanti, anche da lontano: noi di problemi non ne abbiamo

«Un anno fa eravamo impreparati perché non ce lo aspettavamo proprio – ammette il sindaco Sebastian Nicoli –: del resto siamo la prima fiera in calendario nel corso dell’anno. La fiera è stata inaugurata ieri (sabato per chi legge, ndr) e finora è andato tutto bene, a parte qualche piccola scaramuccia: quest’anno abbiamo preallertato la questura proprio a seguito dei fatti dell’anno scorso quando questi ragazzini, raggruppati in bande, arrivavano con il treno per scontrarsi qui alla nostra fiera. Non deve più succedere e, se dovesse succedere, dobbiamo essere preparati. Per questo abbiamo raddoppiato la presenza della polizia locale e chiesto ai giostrai che nell’accordo venisse prevista la presenza di un servizio d’ordine privato. Non solo: la zona è presidiata anche dai volontari dell’Associazione carabinieri e della locale sezione della Croce rossa. Il rapporto con le forze dell’ordine è collaborativo e auspichiamo che quest’anno vada tutto liscio. Il primo fine settimana è andato bene».