«I miei sei mesi al Mit di Boston per studiare i lanci nello spazio del futuro»

Residui di strutture create dall’uomo non più utili: sono i detriti spaziali che a milioni (se si considerano anche quelli di piccole o piccolissime dimensioni) orbitano attorno alla Terra . Gli scienziati, attraverso dei modelli matematici, studiano come evitare collisioni fra questi stessi detriti e i satelliti che verranno lanciati in futuro nello spazio. Al miglioramento e al perfezionamento di uno di questi modelli matematici ha iniziato a lavorare da alcuni giorni anche un giovane studente calvenzanese, Davide Gusmini, che da fine luglio si trova al Mit, il Massachusetts Institute of Technologies di Boston, una delle più importanti università di ricerca al mondo. Vi rimarrà per sei mesi, nei quali elaborerà la sua tesi di ricerca sul cosiddetto «Space Awarness».