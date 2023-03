I trent’anni dei sub volontari di Treviglio: ben 585mila km e oltre 1.100 interventi

Più di 585mila chilometri, 1.144 richieste di intervento, di cui 410 per persone in difficoltà in acqua, il 70% delle quali nell’Adda, e 22 bagnanti tratti in salvo da annegamento certo . Già a guardare i numeri – peraltro in difetto, visto che sono registrati soltanto dal 2000 in avanti – ci sarebbe da restare basiti per la loro corposità. E anche per questo il presidente dei Sommozzatori volontari di Treviglio, Giacomo Passera, tiene a precisare che «il volontariato non è un hobby, ma un impegno costante, fatto di professionalità e passione».