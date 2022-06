Il Bosco dei Dossi di Fara d’Adda, un impegno concreto contro il cambiamento climatico

Ambientale, sociale e culturale. Sono i tre ambiti di rilancio per il futuro del Bosco dei Dossi di Fara Gera d’Adda, un’area di 26 mila metri quadri in località Badalasco , frutto di un lascito alla Fondazione Cassa rurale di Treviglio da parte di Giovanni Raja, ex allievo dell’Agraria Cantoni, che diventerà un polmone verde in grado di assorbire qualcosa 9,2 tonnellate di anidride carbonica l’anno.