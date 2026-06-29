Il cane individua la droga in auto: due arresti della polizia locale
L’INTERVENTO. Operazione congiunta tra gli agenti di Bergamo e della polizia intercomunale di Osio Sotto, Osio Sopra e Levate. Sequestrati hashish, ketamina, cocaina, ecstasy, Rivotril e bilancini di precisione.Lettura 1 min.
Osio Sopra
Due giovani arrestati in flagranza di reato e diverse sostanze stupefacenti sequestrate. È il bilancio di un servizio congiunto di controllo del territorio svolto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno lungo la strada provinciale 525, nel territorio di Osio Sopra, nei pressi di un locale notturno.
L’attività, finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, è stata condotta dagli agenti della polizia locale di Bergamo, con il supporto dell’Unità cinofila, insieme agli operatori della polizia intercomunale di Osio Sotto, Osio Sopra e Levate.
Auto fermata a un posto di blocco
Durante il servizio, gli agenti hanno fermato per un controllo un’autovettura con quattro persone a bordo. Il conducente ha manifestato sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti e ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dal Codice della strada. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà ai sensi dell’articolo 187.
Determinante si è rivelato l’intervento dell’Unità cinofila della polizia locale di Bergamo, che ha segnalato la possibile presenza di droga a carico dei due occupanti dei sedili anteriori, due 18enni di nazionalità italiana ed estone.
La droga sequestrata
Le perquisizioni personali e del veicolo hanno permesso di sequestrare 9,06 grammi di hashish, 2,60 grammi di ketamina, 0,25 grammi di cocaina, 29 compresse di ecstasy, 34 compresse di Rivotril, farmaco soggetto a prescrizione medica, e due bilancini di precisione.
Un passeggero minorenne è stato invece trovato in possesso di una modica quantità di droga, ritenuta destinata all’uso personale, ed è stato segnalato all’autorità amministrativa.
L’attività è poi proseguita con le perquisizioni domiciliari nei confronti dei due giovani. Nell’abitazione dell’italiano, gli agenti hanno trovato altri 58,58 grammi di hashish e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Alla luce degli elementi raccolti, i due 18enni sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, che si è svolta nella mattinata di lunedì 29 giugno. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto nei confronti dell’italiano la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Per l’estone è stato disposto il rinvio a una successiva udienza senza l’applicazione di misure cautelari.
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