Il cane individua la droga in auto: due arresti della polizia locale

L’INTERVENTO. Operazione congiunta tra gli agenti di Bergamo e della polizia intercomunale di Osio Sotto, Osio Sopra e Levate. Sequestrati hashish, ketamina, cocaina, ecstasy, Rivotril e bilancini di precisione.

Due giovani arrestati in flagranza di reato e diverse sostanze stupefacenti sequestrate. È il bilancio di un servizio congiunto di controllo del territorio svolto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno lungo la strada provinciale 525, nel territorio di Osio Sopra, nei pressi di un locale notturno.

L’attività, finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, è stata condotta dagli agenti della polizia locale di Bergamo, con il supporto dell’Unità cinofila, insieme agli operatori della polizia intercomunale di Osio Sotto, Osio Sopra e Levate.

Auto fermata a un posto di blocco

Durante il servizio, gli agenti hanno fermato per un controllo un’autovettura con quattro persone a bordo. Il conducente ha manifestato sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti e ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dal Codice della strada. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà ai sensi dell’articolo 187.

Il cane Tenai, dell’Unità cinofila della polizia locale di Bergamo Determinante si è rivelato l’intervento dell’Unità cinofila della polizia locale di Bergamo, che ha segnalato la possibile presenza di droga a carico dei due occupanti dei sedili anteriori, due 18enni di nazionalità italiana ed estone.

La droga sequestrata

Le perquisizioni personali e del veicolo hanno permesso di sequestrare 9,06 grammi di hashish, 2,60 grammi di ketamina, 0,25 grammi di cocaina, 29 compresse di ecstasy, 34 compresse di Rivotril, farmaco soggetto a prescrizione medica, e due bilancini di precisione.

Un passeggero minorenne è stato invece trovato in possesso di una modica quantità di droga, ritenuta destinata all’uso personale, ed è stato segnalato all’autorità amministrativa.