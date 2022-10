Il corpo trovato nel campo, aperte tutte le piste: forse è di un uomo sparito il 5 agosto

Per avere la certezza che si tratti proprio di lui – marocchino di 44 anni, di casa a San Siro a Milano e sparito dal 5 agosto scorso – serviranno necessariamente l’autopsia e il confronto del Dna. Anche perché la traccia di un documento che gli è stata trovata addosso non può rappresentare, da sola, una conferma dell’identità del corpo mummificato trovato per caso in mezzo a un campo di mais – tagliato una decina di giorni fa – da una donna che portava a spasso il cane, attorno alle 23 di venerdì a Verdello. Il cadavere non solo era in avanzato stato di decomposizione ma, viste le temperature alte, prima dell’estate ma anche delle ultime settimane, era anche mummificato: prono, dai primi accertamenti è risultato essere stato investito dalla mietitrebbia che, appunto circa dieci giorni fa, aveva tagliato le piante di granoturco del campo, situato a nord-est dell’abitato di Verdello, tra via De Gasperi e il tratto in costruzione della nuova circonvallazione.