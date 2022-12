Il cortile dei presepi accoglie anche i lavori di nonna Rosaria

È stato inaugurato venerdì in via San Martino, il presepio meccanizzato del cortile Boschi, che dal 2012 viene realizzato artigianalmente e con tanta passione dai coniugi Luisa Ganzerla e Andrea Zappella (rispettivamente «la mente» e «le braccia»). Diventato un appuntamento tradizionale molto atteso, la caratteristica di questo presepe - un gioiellino interamente fatto a mano e ricco di dettagli animati -, è quella di trovarsi in un cortile privato che viene aperto gratuitamente al pubblico nel periodo natalizio e visitato da tantissime persone anche fuori provincia.