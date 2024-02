Il giudice di pace annulla 18 multe: la Ztl del centro approda in Consiglio

La Ztl nel centro di Treviglio sbarca martedì 27 febbraio in Consiglio comunale a Treviglio: durante la seduta si dovrà riconoscere la l egittimità del debito fuori Bilancio da oltre 1.400 euro per l’annullamento di 18 verbali contestati da un residente sanzionato perché, a suo dire, non era stato avvisato della scadenza del pass per accedere alla Ztl. Il giudice di pace ha ritenuto che «il permesso in questione avrebbe dovuto essere rilasciato senza data di scadenza e che pertanto il veicolo di proprietà del ricorrente, anche dopo la scadenza del permesso, erroneamente e illegittimamente apposta dal Comune in contrasto con quanto disposto dall’articolo 6 del Regolamento comunale all’epoca vigente, avesse diritto di accedere alla Ztl».

Ma sarebbero 800 i verbali elevati nella Ztl, motivo per cui lo scorso giugno il consigliere del Pd Erik Molteni aveva presentato un’interpellanza in Consiglio per chiedere spiegazioni. Ora che il giudice ha dato ragione al ricorrente, Molteni tiene a precisare che «quanto sollevato da me un anno fa aveva fondamento: voglio capire quanti hanno fatto ricorso, la questione rischia di diventare di proporzioni più ampie e con conseguenze per le casse comunali più pesanti». Sul numero dei ricorsi risponde il sindaco Juri Imeri che, contattato sulla questione, spiega «ciò che dirò anche martedì (domani ndr) in Consiglio: i ricorsi complessivi nel 2023 sono stati 75 per la Ztl, di cui 32 innanzi al giudice di pace. L’unico ricorso accolto dei 22 esitati, nonostante la nostra opposizione in giudizio, è quello per cui vi è la condanna alle spese legali». E nel 2024, aggiunge il sindaco, oltre ai 22 esitati vi sono state tre udienze per violazioni di natura diversa (velocità pericolosa e omessa assicurazione) i cui esiti sono stati favorevoli alle deduzioni del comando. Un solo ricorso perso su 25 non mi pare questione di grande peso».