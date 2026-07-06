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Cronaca / Pianura Lunedì 06 Luglio 2026

Il Gps attiva i carabinieri da Peschiera a Morengo: recuperata una e-bike rubata

IL CASO. Il segnale satellitare ha guidato i carabinieri fino a un appartamento in via Umberto I, dove sono state trovate due biciclette. Denunciato per ricettazione un uomo di 47 anni. La bici elettrica era stata rubata a Peschiera del Garda.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Il Gps attiva i carabinieri da Peschiera a Morengo: recuperata una e-bike rubata
la bici recuperata dopo il furto grazie al Gps

Morengo

Una traccia Gps ha portato i Carabinieri da Naz-Sciaves, in provincia di Bolzano, fino a Morengo, nel cuore della Bergamasca. È grazie al sistema di localizzazione satellitare che i militari sono riusciti a recuperare una e-bike di ingente valore, rubata la sera del 21 maggio in un parcheggio a Peschiera del Garda. Il furto era stato denunciato ai Carabinieri locali dal titolare di una struttura alberghiera. La bicicletta faceva parte di un gruppo di mezzi che l’albergo prende abitualmente a noleggio per metterli a disposizione dei clienti.

Il segnale localizzato a Morengo

Il Gps attiva i carabinieri da Peschiera a Morengo: recuperata una e-bike rubata
I carabinieri con il proprietario della bici

L’operazione è scattata nel primo pomeriggio del 12 giugno, quando il segnale satellitare ha indicato con precisione la posizione della bici all’interno di una corte abitativa su più livelli, in via Umberto I a Morengo. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno effettuato un controllo dello stabile. Durante l’ispezione hanno notato, al secondo piano, la porta d’ingresso di uno degli appartamenti socchiusa e senza segni di effrazione.

L’intervento con il supporto del sindaco

Insospettiti, i militari sono riusciti a risalire al proprietario dell’immobile anche grazie alla collaborazione del sindaco. Si tratta di un uomo di 59 anni, di origini marocchine e residente a Ponte San Pietro, che è stato contattato e invitato a raggiungere l’abitazione. Una volta entrati nell’appartamento, i Carabinieri hanno trovato due biciclette. La prima era proprio la e-bike rubata a maggio a Peschiera del Garda, identificata con certezza attraverso il codice impresso sul telaio.

Trovata anche una mountain bike

All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta anche una mountain bike di marca. Il mezzo è stato acquisito dai Carabinieri, in attesa di verificare se sia anch’esso provento di furto e di procedere, eventualmente, alla restituzione al legittimo proprietario.

Denunciato un 47enne per ricettazione

Gli accertamenti hanno permesso ai militari di individuare il reale utilizzatore dell’unità abitativa, cioè la persona che aveva ricevuto regolare ospitalità nell’immobile, comunicata agli uffici comunali. Si tratta di un uomo di 47 anni, anche lui di origini marocchine, denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

La bici restituita al proprietario

L’operazione si è conclusa positivamente per il legittimo proprietario della e-bike, al quale il mezzo è stato ufficialmente riconsegnato il 24 giugno. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire la provenienza della seconda bicicletta trovata nell’appartamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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