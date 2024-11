Il «Murgantì» compie 102 anni: «Tanti quanti l’altezza del paese»

La comunità di Mozzanica si è complimentata con Francesco Danesi per aver raggiunto, «con i suoi 102 anni di età, la quota di altitudine di Mozzanica sopra il livello del mare, che è proprio di 102 metri. Buon compleanno da parte dell’amministrazione comunale». Recita così l’attestato che il sindaco di Mozzanica Simone Piana ha donato martedì pomeriggio a Francesco Danesi, detto «Murgantì», il decano del paese, in occasione del suo 102° compleanno. Francesco è ospite della Rsa «Milanesi e Frosi» di Trigolo, nel Soresinese, dal gennaio 2023 ed è lì che il classe 1922 ha festeggiato questo secondo traguardo come ultracentenario assieme ai parenti, sia domenica che martedì, giorno esatto del suo compleanno (Francesco ha dieci pronipoti e fra lui e Sofia, la più piccola, c’è un secolo esatto di differenza). Al sindaco Piana «Murgantì» ha rivolto una raccomandazione: «Salutami tutta la mia gente di Mozzanica».

Il paese è sempre nel suo cuore e lui, a sua volta, è in quello dei mozzanichesi. Basti ricordare la targa donatagli dal Comune (il sindaco due anni fa era Bruno Tassi) in occasione dei suoi 100 anni ma anche il video e l’intervista preparati dal gruppo Storie di Mozzanica ed il piccolo angolo celebrativo appositamente allestito in suo onore alla panchina di via Umberto I da Gianluigi Merisio, noto creatore di costumi.