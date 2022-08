Il Pronto soccorso soffre: «Caldo, pazienti Covid e pochi medici di base»

«Lo sa come si chiama? Tempesta perfetta». Due parole bastano per descrivere in maniera chiara, lucida ed efficace la situazione che i pronto soccorso della provincia di Bergamo vivono da qualche settimana a questa parte. Le parole di Roberto Cosentini, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII raccontano di un contesto inedito nel quale i medici d’urgenza stanno ormai iniziando a lavorare con una certa frequenza : un mese e mezzo di caldo record, come non si vedeva da vent’anni a questa parte, l’inattesa recrudescenza del Covid, con la prima ondata estiva da quando abbiamo a che fare con la pandemia, e la crescente mancanza dei medici di base, che spinge tante persone, perlopiù anziane, a rivolgersi al pronto soccorso anche per visite, esami e prescrizioni che poco o nulla avrebbero a che fare con la medicina d’urgenza. Risultato: la pressione sul personale cresce, i tempi di attesa si allungano e mantenere inalterata l’efficacia del servizio è sempre più complicato. In un periodo, poi, in cui i numeri del personale sono ridotti dai casi di Covid (presenti anche tra i medici) e dalle ferie . La tempesta perfetta, insomma.