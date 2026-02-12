Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 12 Febbraio 2026

Il saluto di Ciserano a Nicole: «Lasci un segno indelebile»

IL LUTTO. I partecipati e commossi funerali della 23enne di Ciserano deceduta martedì a causa di una malattia.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
La folla ai funerali di Nicole Foglieni a Ciserano. La 23enne è morta a seguito di una malattia martedì 10 febbraio
La folla ai funerali di Nicole Foglieni a Ciserano. La 23enne è morta a seguito di una malattia martedì 10 febbraio
(Foto di cesni)

Tutta la comunità di Ciserano si è riunita in parrocchia per dare l’ultimo saluto a Nicole Foglieni, la giovane di 23 anni del paese morta martedì per malattia. Moltissimi i giovani presenti al funerale, amici e amiche, compagne e compagni di scuola che Nicole ha incontrato durante la sua esistenza e che, come poi alcuni hanno sostenuto al termine della funzione, ha lasciato in loro un traccia «indelebile».

La cerimonia funebre

Il funerale è stato celebrato da don Nazzareno Bertoli, ex curato a Ciserano che aveva visto crescere Nicole nell’ambiente dell’oratorio. Insieme a lui c’erano il parroco don Sergio Alcaini, il parroco emerito don Sergio Morandi e don Giovanni Rondelli, catechista di Nicole durante il suo periodo scolastico all’Istituto Salesiani Don Bosco di Treviglio. «Non chiedetemi il perché di quanto accaduto – ha detto don Nazzareno rivolgendosi ai famigliari –. Ma il Vangelo sembra dirci come vivere questo dramma: dobbiamo continuare ad andare verso Gesù Cristo, a dialogare con lui e anche gridare il nostro dolore serve. Ma non stacchiamo mai il legame con Lui perché ora Nicole, che è risorta, gli è a fianco. Rimanere legati a Lui significa a rimanere legati a Nicole».

Nicole Foglieni
Nicole Foglieni

Don Nazzareno ha poi descritto Nicole «come una ragazza sempre sorridente e sempre pronta a fare del bene. Non è importante quanto si vive ma come e per chi. E forse il segreto della vita e della felicità sta proprio nel pensare al bene dell’altro».

Al termine della funzione è poi intervenuto don Giovanni, ricordando «il sorriso di Nicole, la sua spensieratezza e anche la sua determinazione, che non deve essere solo un ricordo ma anche un invito a vivere a pieno ogni giorno. Ciao Nicole».

Numerose e commoventi le testimonianze di amici e compagni di scuola che hanno ricordato la 23enne, ripercorrendo tanti dei momenti vissuti insieme. Anche nel periodo della sua malattia: «Ridevamo – è il ricordo di un’amica – quando paragonavi i medici ai surfisti. Era un tuo modo per non far pesare su nessuno quanto stavi affrontando. Da donna crescendo hai imparato il valore della vita. Continua a vivere nei nostri sogni, la tua forza ci ispirerà ogni giorno».

La salma di Nicole Foglieni è stata poi tumulata nel cimitero locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciserano
Caravaggio
Treviglio
Sociale
Morte
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
famiglia
Nicole Foglieni
don Sergio Alcaini