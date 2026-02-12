Il saluto di Ciserano a Nicole: «Lasci un segno indelebile»

Tutta la comunità di Ciserano si è riunita in parrocchia per dare l’ultimo saluto a Nicole Foglieni, la giovane di 23 anni del paese morta martedì per malattia. Moltissimi i giovani presenti al funerale, amici e amiche, compagne e compagni di scuola che Nicole ha incontrato durante la sua esistenza e che, come poi alcuni hanno sostenuto al termine della funzione, ha lasciato in loro un traccia «indelebile».

La cerimonia funebre

Il funerale è stato celebrato da don Nazzareno Bertoli, ex curato a Ciserano che aveva visto crescere Nicole nell’ambiente dell’oratorio. Insieme a lui c’erano il parroco don Sergio Alcaini, il parroco emerito don Sergio Morandi e don Giovanni Rondelli, catechista di Nicole durante il suo periodo scolastico all’Istituto Salesiani Don Bosco di Treviglio. «Non chiedetemi il perché di quanto accaduto – ha detto don Nazzareno rivolgendosi ai famigliari –. Ma il Vangelo sembra dirci come vivere questo dramma: dobbiamo continuare ad andare verso Gesù Cristo, a dialogare con lui e anche gridare il nostro dolore serve. Ma non stacchiamo mai il legame con Lui perché ora Nicole, che è risorta, gli è a fianco. Rimanere legati a Lui significa a rimanere legati a Nicole».

Nicole Foglieni Don Nazzareno ha poi descritto Nicole «come una ragazza sempre sorridente e sempre pronta a fare del bene. Non è importante quanto si vive ma come e per chi. E forse il segreto della vita e della felicità sta proprio nel pensare al bene dell’altro».

Al termine della funzione è poi intervenuto don Giovanni, ricordando «il sorriso di Nicole, la sua spensieratezza e anche la sua determinazione, che non deve essere solo un ricordo ma anche un invito a vivere a pieno ogni giorno. Ciao Nicole».

Numerose e commoventi le testimonianze di amici e compagni di scuola che hanno ricordato la 23enne, ripercorrendo tanti dei momenti vissuti insieme. Anche nel periodo della sua malattia: «Ridevamo – è il ricordo di un’amica – quando paragonavi i medici ai surfisti. Era un tuo modo per non far pesare su nessuno quanto stavi affrontando. Da donna crescendo hai imparato il valore della vita. Continua a vivere nei nostri sogni, la tua forza ci ispirerà ogni giorno».