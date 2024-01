Il titolare ha la febbre, l’edicola è chiusa: «Servitevi da soli»

Due cartelli scritti con un pennarello in cui si avvisa che il bar, per la giornata di domenica (ieri), resterà chiuso a causa di un’indisposizione della titolare Milena Artina. E fin qui, nulla di strano. A catalizzare l’attenzione è stata, però, la scritta a penna che compare su uno dei due fogli, e che recita: «Per i giornali servitevi da soli, abbonati e non abbonati». In un riquadro a lato viene poi evidenziata una postilla relativa al pagamento di quotidiani e riviste prelevati, da effettuare l’indomani. A terra, tra l’inferriata leggermente socchiusa e il muro c’è una cesta contenente ancora qualche giornale. Il locale in questione è il bar «Tiffany» di via San Salvatore, a Morengo.