Il trevigliese Federico Pinna è il barista migliore d’Italia

Originario della Bassa, Federico si è avvicinato al mondo del caffè da giovanissimo grazie al bar di famiglia e ha deciso di formarsi nel 2016 quando era ancora sui banchi di scuola. La formazione, unita alla sua grande passione per il mondo del caffè, sono state il motore per mettersi in gioco e iniziare a gareggiare ai campionati, esperienze che lo hanno fatto crescere e arrivare a vincere il titolo. «La qualità non è mai casuale - commenta Pinna - è sempre il risultato di un grande sforzo e la preparazione dietro questa gara è stata tantissima». Al secondo posto si è classificato Matteo Pavoni proprietario, insieme al fratello Riccardo di Peacocks Coffee di Lissone e già campione 2022 per la stessa categoria, al terzo Erika Giardino, originaria di Torino che ha lavorato negli anni scorsi presso l’azienda Lavazza.