In auto con 64.800 euro. «Li ho vinti»: denunciato

Non ha saputo motivare in modo convincente alla polizia locale di Martinengo la presenza di banconote per 64.800 euro all’interno dell’auto sulla quale viaggiava, e si è visto così sequestrare i soldi e il veicolo, tra l’altro non di sua proprietà, oltre a essere denunciato per possesso ingiustificato di una grande somma di denaro contante.

Venerdì mattina l’uomo, un 29enne incensurato di origine albanese e residente in Bulgaria, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale. A quell’ora gli agenti si erano posizionati in via Maschere Bergamasche, nella zona nord della città, in prossimità del supermercato Famila. I continui spostamenti di una Mini Countryman hanno insospettito i due agenti che hanno deciso di controllare il veicolo.