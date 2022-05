In strada con due coltelli a Cividate, denunciato dai Carabinieri

È stato denunciato dai carabinieri l’uomo che venerdì sera a Cividate al Piano è sceso in strada in stato di alterazione con due coltelli da cucina in mano. Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte all’incrocio in via Marconi, la strada che attraversa il paese, sotto gli occhi dei passanti e degli avventori di un bar nelle vicinanze.