In vacanza al mare, bergamaschi derubati dell’auto con tutti i bagagli

Speravano di trascorrere una settimana rigenerante dopo un anno di studio e di risparmi, grazie ai quali erano riusciti a coprire le spese per una vacanza in Puglia: purtroppo però, al loro arrivo nel luogo di destinazione, una brutta avventura attendeva una coppia di studenti universitari, 23enni bergamaschi. Appena giunti a Monopoli, in provincia di Bari, per trascorrere sette giorni di vacanza, infatti, giovedì sono stati derubati di tutto.