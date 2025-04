Inaugurata la variante di Boltiere: «Traffico fuori dal paese»

«Mi sono attivata fin da subito - ha sottolineato l’assessore Terzi - per accogliere la richiesta di aiuto del territorio e sbloccare un’opera molto attesa dai cittadini. La Variante di Boltiere consente di sgravare dal traffico il centro abitato del paese , spostando su un asse esterno i flussi dei mezzi pesanti e dei pendolari, con ricadute positive per quanto riguarda l’aumento della sicurezza stradale e il miglioramento della qualità della vita dei residenti».

Il cantiere è stato aperto nel novembre 2023. La nuova infrastruttura ha una lunghezza complessiva di circa 2 chilometri ed è in variante alla SP ex SS 525 Del Brembo: comprende la realizzazione di due tratti di strada di nuova esecuzione, e di tre nuove rotatorie. Ai fondi allocati da Regione Lombardia si sono aggiunti 100.000 euro stanziati dalla Provincia di Bergamo per la realizzazione di una ciclopedonale a lato del tracciato.