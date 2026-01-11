Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Domenica 11 Gennaio 2026

Incendio all’ex Montecatini, in albergo la coppia con cinque figli: «Avvisati da un amico»

IL RACCONTO. Douglas e Joy ospitati insieme ai loro piccoli in una struttura alberghiera di Romano di Lombardia: «Dopo cena abbiamo sentito un forte odore di bruciato». Ancora una quindicina di persone nella palestra Cavalli.

La famiglia è ospitata a «Le residenze del tenore»
La famiglia è ospitata a «Le residenze del tenore»

Pietro Giudici

A «Le residenze del tenore», una struttura alberghiera a poca distanza dalla zona industriale di Romano, papà Douglas arriva a piedi con la spesa in mano. Sale dalla moglie Joy: scambiano poche parole e poi, con un sorriso, aprono la porta finestra al primo piano e invitano ad entrare. I due, di 46 e 42 anni e originari della Nigeria , da qualche ora sono arrivati in questa nuova sistemazione, in cui saranno ospitati per alcuni giorni a spese del Comune, insieme ai cinque figli (quattro bambine di quattordici, undici, sette e tre anni e un bimbo di appena nove mesi).

L’incendio intorno alle 19.15

Seduti sul divano, cominciano a raccontare, nella voce ancora la paura per l’ incendio che giovedì sera ha divorato il tetto dell’ ex Montecatini , dove abitavano da diversi anni. C’è anche il vicesindaco di Romano, Andrea Nozza, che ha seguito fin dall’inizio la vicenda. Douglas era da poco rientrato dalla sua giornata lavorativa (è assunto in un’azienda di Martinengo). «Tornato a casa, dopo la doccia, ci siamo seduti a cena – spiega il 46enne –. Dopo mangiato, abbiamo cominciato a sentire un forte odore di bruciato, senza capire da dove provenisse». Sono circa le 19.15: l’odore non accenna a diminuire e i genitori sono sempre più allarmati.

Leggi anche

«C’è il fuoco, c'è il fuoco!»

«Due, tre minuti dopo – racconta Douglas – un mio amico che abita sotto di noi ha bussato alla porta con forza e mi ha detto: “Prendi la tua famiglia, c’è il fuoco, c’è il fuoco!”». A quel punto, senza pensarci un attimo, presi per mano i figli e le giacche, si sono precipitati all’esterno dell’appartamento. «Non sapevamo da dove provenissero le fiamme – interviene Joy –. Abbiamo sceso le scale e una volta usciti abbiamo visto il tetto a fuoco». La notte di giovedì e tutta la giornata di venerdì l’hanno trascorsa nella palestra Cavalli di via Armonia, messa a disposizione dal Comune per gli sfollati. Da ieri mattina, invece, si sono sistemati in due camere, adiacenti ma separate, a «Le residenze del tenore». «Abitiamo a Romano dal 2009, i nostri figli vanno a scuola qui – affermano –. Non sappiamo quando potremo tornare a casa e intanto stiamo cercando un affitto tra Martinengo e Romano: chiediamo che chi avesse qualcosa a disposizione ce lo faccia sapere».

Incendio Romano 8 gennaio 2026
Incendio Romano 8 gennaio 2026
(Foto di Cesni)

Si attende il sopralluogo alle case

Intanto, in attesa dell’esito del sopralluogo dei vigili del fuoco previsto per inizio settimana, che determinerà se le abitazioni all’ex Montecatini sono agibili, il Comune ha dato la propria disponibilità ad aiutare la famiglia nella ricerca di una nuova casa.

Nella palestra Cavalli ieri c’erano ancora una quindicina di persone, tra cui l’altra famiglia con tre figli minori, inizialmente ospitata da un cugino: rimarranno qui fino a domani, poi potrebbero essere ospitati anche loro nella struttura alberghiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Disastri, Incidenti
Incendio
Sociale
famiglia
Solidarietà