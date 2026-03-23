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Cronaca / Pianura Lunedì 23 Marzo 2026

Incendio in un cascinale a Treviglio: fiamme vicino a un maneggio - Foto

L’INCENDIO. Fumo e fiamme da un cascinale in località Battaglie a Treviglio nella mattinata di lunedì 23 marzo. Sul posto Vigili del fuoco, ambulanze e Forze dell’ordine. Probabile origine da una canna fumaria.

Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Incendio in un cascinale a Treviglio: fiamme vicino a un maneggio - Foto
Incendio a un cascinale a Treviglio, in via delle Battaglie
(Foto di Cesni)

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo nella frazione Battaglie di Treviglio, dove un incendio è divampato in un cascinale situato in via delle Battaglie, nelle vicinanze di un maneggio. L’allarme è scattato intorno alle 12 e sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Romano di Lombardia e Treviglio, con quattro mezzi complessivi, tra cui un’autoscala e un’autobotte. Diversi gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Incendio in un cascinale a Treviglio: fiamme vicino a un maneggio - Foto
Incendio in un cascinale a Treviglio: fiamme vicino a un maneggio - Foto
Incendio in un cascinale a Treviglio: fiamme vicino a un maneggio - Foto

Dal cascinale si è levata una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Le fiamme hanno danneggiato una porzione del tetto della struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti. In via precauzionale sono intervenute anche due ambulanze. Presenti sul posto anche il Commissariato e la Polizia locale di Treviglio per la gestione della sicurezza e della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di una canna fumaria. Non risultano coinvolti animali presenti nelle vicinanze del cascinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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