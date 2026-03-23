Incendio in un cascinale a Treviglio: fiamme vicino a un maneggio - Foto

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo nella frazione Battaglie di Treviglio, dove un incendio è divampato in un cascinale situato in via delle Battaglie, nelle vicinanze di un maneggio. L’allarme è scattato intorno alle 12 e sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Romano di Lombardia e Treviglio, con quattro mezzi complessivi, tra cui un’autoscala e un’autobotte. Diversi gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento.