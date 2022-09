Incendio in una palazzina comunale a Dalmine: soccorsi nella notte - Le foto

Un principio di incendio ha interessato nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre un appartamento al primo piano di una palazzina comunale di cinque piani in via Verdi a Dalmine . Il fumo ha avvolto l’edificio che ospita famiglie, anziani e anche persone con difficoltà motorie poco prima di mezzanotte: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con sei ambulanze, i Carabinieri di Bergamo, Treviglio e Dalmine, i Vigili del fuoco e due pattuglie di Sorveglianza Italiana. L’edificio è stato completamente evacuato: un’operazione molto delicata che ha richiesto un grande dispiegamento di forze proprio per soccorrere persone frag il i . Tanta paura, qualche leggero principio di intossicazione ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto anche il sindaco di Dalmine, Francesco Bramani. Al momento non si conoscono ancora le cause scatenanti dell’incendio.