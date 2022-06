Incidente nel Milanese, «papà sarebbe diventato nonno per la quarta volta»

Sarebbe diventato nonno per la quarta volta tra una settimana Graziano Chiari, spirato domenica mattina, a 59 anni, il giorno dopo l’infortunio sul lavoro nel quale è rimasto vittima in un cantiere edile di Milano. Per l’imprenditore di Pontirolo nel settore della carpenteria metallica, la gioia di un altro nipotino sarebbe stata l’ennesima di una vita dedicata con dedizione alla famiglia e alla passione per il lavoro.