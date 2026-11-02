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Cronaca / Pianura Lunedì 02 Novembre 2026

Incidente sui binari a Verdellino, disagi sulla Bergamo-Milano: ferito un uomo

INVESTIMENTO. E’ successo nel tardo pomeriggio di lunedì 2 novembre. Cancellazioni lungo la linea e bus sostitutivi. Il ferito portato in ospedale.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Incidente sui binari a Verdellino, disagi sulla Bergamo-Milano: ferito un uomo
Ressa fuori dalla stazione ferroviaria di Treviglio, dove alcuni bus sostitutivi attendevano i pendolari in arrivo da Milano e diretti a Bergamo

Verdellino

Investimento ferroviario nel tardo pomeriggio di lunedì 2 novembre, poco prima delle 19, in via Marconi a Verdellino: un uomo che si trovava in prossimità del sedime è rimasto ferito dal passaggio di un treno della linea Bergamo-Milano ed è stato portato in ospedale a Bergamo in ambulanza. Sul posto anche l’elisoccorso.

Attivato anche l’elisoccorso

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 18.56, nei pressi della stazione ferroviaria di Verdello-Dalmine, in codice rosso. Le condizioni del ferito, infatti, sono parse gravi fin da subito: da Bergamo è decollato l’elisoccorso, mentre i volontari della Croce Rossa del Comitato Bergamo Hinterland sono intervenuti con due ambulanze e un’auto medica. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e portato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della Polfer. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Treni cancellati

Inevitabili anche le conseguenze sulla circolazione, una decina di cancellazioni proprio nell’orario di punta del rientro dei pendolari: sulla Bergamo-Milano via Pioltello si sono contate tre soppressioni totali e altrettante parziali (con corse che sono partite o sono terminate da Verdello Dalmine anziché dai capoluoghi); quattro, invece, le corse integralmente cancellate sulla Bergamo-Treviglio.

Attivati gli autobus sostitutivi

Per mitigare le ripercussioni, Trenord ha attivato un servizio di autobus sostitutivo per fare da spola tra le stazioni ferroviarie di Bergamo, Verdello Dalmine e Treviglio.

Disagi per i passeggeri

Ma i disagi non sono mancati per i numerosi pendolari. Tra loro anche il senatore Gilberto Bonalumi, diretto a Bergamo da Milano Lambrate con il treno che sarebbe dovuto partire alle 19.13 (era quello programmato alle 19.05 da Milano Centrale). Prima i tabelloni hanno segnalato dieci minuti di ritardo, poi alle 19.22 l’avviso che il treno partiva dal binario 9. Poi un altro spostamento: binario 5. Finalmente il convoglio è partito, ma a Cassano ha fermato la corsa. I passeggeri hanno cambiato treno, ma a Treviglio sono dovuti scendere per salire sui bus sostitutivi. Due quelli letteralmente presi d’assalto dai pendolari: coloro che non sono riusciti a trovare posto, sono tornati alla stazione ferroviaria, dove sono riusciti a salire su un altro treno. Alle 21.07 non erano ancora arrivati a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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