Incidente sui binari a Verdellino, disagi sulla Bergamo-Milano: ferito un uomo

Investimento ferroviario nel tardo pomeriggio di lunedì 2 novembre, poco prima delle 19, in via Marconi a Verdellino: un uomo che si trovava in prossimità del sedime è rimasto ferito dal passaggio di un treno della linea Bergamo-Milano ed è stato portato in ospedale a Bergamo in ambulanza. Sul posto anche l’elisoccorso.

Attivato anche l’elisoccorso

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 18.56, nei pressi della stazione ferroviaria di Verdello-Dalmine, in codice rosso. Le condizioni del ferito, infatti, sono parse gravi fin da subito: da Bergamo è decollato l’elisoccorso, mentre i volontari della Croce Rossa del Comitato Bergamo Hinterland sono intervenuti con due ambulanze e un’auto medica. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e portato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della Polfer. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Treni cancellati

Inevitabili anche le conseguenze sulla circolazione, una decina di cancellazioni proprio nell’orario di punta del rientro dei pendolari: sulla Bergamo-Milano via Pioltello si sono contate tre soppressioni totali e altrettante parziali (con corse che sono partite o sono terminate da Verdello Dalmine anziché dai capoluoghi); quattro, invece, le corse integralmente cancellate sulla Bergamo-Treviglio.

Attivati gli autobus sostitutivi

Per mitigare le ripercussioni, Trenord ha attivato un servizio di autobus sostitutivo per fare da spola tra le stazioni ferroviarie di Bergamo, Verdello Dalmine e Treviglio.

Disagi per i passeggeri