Inseguimento a Cologno al Serio, perdono il controllo e si schiantano sulla Cremasca: fermati

Un Fiat Doblò inseguito da carabinieri e polizia locale si è schiantato contro le barriere che delimitano la carreggiata in via De Gasperi, a Cologno al Serio, all’incrocio con la Cremasca. È successo poco prima di mezzogiorno di domenica 16 gennaio.

L’inseguimento a Cologno al Serio

Dopo varie segnalazioni di furti nella zona di Romano di Lombardia, una pattuglia della polizia locale della Bassa orientale ha notato il veicolo che, da un primo controllo della targa, è risultato rubato. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma il veicolo ha proseguito: ne è nato un inseguimento - a cui si è aggiunta una pattuglia dei carabinieri - terminato a Cologno al Serio: il Doblò ha imboccato via De Gasperi e, all’incrocio con la Cremasca, non riuscendo a svoltare, è salito sull’aiuola spartitraffico per poi schiantarsi contro le barriere. Conducente e passeggero sono stati immediatamente raggiunti e fermati da agenti della polizia locale e carabineri, che stanno ora effettuando le verifiche del caso.