Inseguimento nella notte a Mozzanica: arrestato un ladro d’appartamento

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri di Treviglio contro furti in abitazione e reati predatori nella Bassa Bergamasca. Tra l’8 e il 9 maggio i militari hanno arrestato una persona e denunciato altre quattro.

Inseguimento a Mozzanica: arrestato un 26enne

Nella notte del 9 maggio, a Mozzanica, i carabinieri hanno intimato l’alt a una Toyota Yaris con quattro persone a bordo. Alla guida c’era un 26enne cileno senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che ha tentato di fuggire prima in auto e poi a piedi.

L’uomo è stato bloccato al termine di un breve inseguimento e di una colluttazione con i militari. In suo possesso sono stati trovati gioielli, documenti e profumi rubati poco prima durante un furto in abitazione a Lonato del Garda, nel Bresciano.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Il 26enne è stato arrestato e, dopo il processo per direttissima, sottoposto al divieto di dimora in provincia di Bergamo. I tre complici sono invece riusciti a fuggire.

Osio Sotto, denunciati quattro uomini con attrezzi da scasso

La sera precedente, a Osio Sotto, i carabinieri avevano controllato una Volkswagen Golf GTI con targa polacca notata aggirarsi in modo sospetto in via dell’Olmetta. A bordo c’erano quattro uomini tra i 22 e i 36 anni, tutti con precedenti specifici. Durante la perquisizione i militari hanno trovato piede di porco, guanti e materiale utile al travisamento.