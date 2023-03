«Intelligente e determinata», addio alla professoressa Marini: si è spenta a soli 44 anni

Una donna capace, decisa, brillante e dinamica, come ha dimostrato in tutto ciò che ha fatto. Claudia Basilico ricorda così l’amica Annalisa Marini, quarantaquattrenne venuta a mancare nella notte tra lunedì e martedì, nella casa dei suoi genitori ad Arcene, a causa di un male incurabile contro cui combatteva da tempo. «Annalisa è l’amica di sempre – racconta Claudia, dirigente medico di I livello presso la Struttura complessa di Ematologia dell’Ospedale di Circolo di Varese –. Se penso alle scuole medie c’era, durante le stupidate che si combinavano in adolescenza c’era. Era intelligente e caparbia. Negli ultimi anni, anche se lontana era lì con me e con noi. Le persone che hanno camminato insieme rimangono sempre nel cuore».