Intervengono per una rapina e poi arrestano spacciatore a Cividate

Nella serata del 18 marzo scorso, i carabinieri di Martinengo e di Calcio sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Cividate - Calcio , per l’aggressione subita da un pregiudicato tunisino da parte di tre nordafricani. Dopo averlo colpito con un corpo contundente, gli aggressori gli hanno sottratto la collana e il telefono cellulare , per poi dileguarsi. Le ricerche avviate dai militari di Treviglio , con l’ausilio dei vigili del fuoco di Romano di Lombardia , hanno consentito di rintracciare nella area boschiva vicina e abbastanza impervia, un 25enne marocchino , irregolare sul territorio nazionale.

Il 25 enne è finito così in manette e trasportato in carcere in via Gleno. Era ricercato da settembre dell’anno scorso con un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano.