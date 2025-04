Intrappolati in un canalone: salvati tre cuccioli di volpe - Foto

Mattinata di salvataggio quella di martedì 15 aprile a Cortenuova, dove tre cuccioli di volpe intrappolati in un canale irriguo sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia. L’intervento è scattato intorno alle 9.30, dopo la segnalazione di alcuni residenti di via Donizetti, allarmati da insoliti «miagolii» provenienti da un canale secco e invaso dalla vegetazione. In un primo momento si era pensato a dei gattini in difficoltà, ma la scoperta è stata ben diversa: si trattava infatti di tre volpacchiotti, probabilmente orfani e bloccati sul fondo del canale, incapaci di risalire.