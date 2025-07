Investita in bici a Cortenuova, muore sul colpo una donna di 64 anni

I soccorsi sono intervenuti con un’auto medica e un’ambulanza verso le 18 quando sono stati allertati da una chiamata proveniente da via Romano a Cortenuova. Arrivati sul luogo dell’incidente però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una donna di 64 anni che era stata investita da un’auto mentre era in sella alla bicicletta.