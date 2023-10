Investite da un tir, due cicliste soccorse a Fontanella. Una ricoverata con l’elicottero in codice rosso

Incidente stradale a Fontanella nella mattinata di giovedì 12 ottobre. È successo verso le 10,20, in via Circonvallazione, all’incrocio semaforico con via Mazzini. Coinvolte due biciclette e un tir. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni disponibili, sia il camion che le bici provenivano da via Mazzini. Il mezzo pesante, svoltando a destra in via Circonvallazione, avrebbe investito le due donne che si trovavano nell’angolo «cieco».