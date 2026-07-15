Investito e aggredito a Romano: condannati due giovani

Era l’8 agosto dello scorso anno quando un ventunenne di Bariano, e l’amico diciannovenne, aggredirono un uomo cercando poi di investirlo, a Romano di Lombardia: riportò lesioni ritenute guaribili in 20 giorni. Accusati di tentato omicidio, i giovani sono stati condannati in abbreviato a tre anni e dieci mesi il primo (alla guida dell’auto) e tre anni e quattro mesi il secondo (passeggero), e al pagamento di una provvisionale di seimila euro. L’accusa aveva chiesto la condanna a cinque anni, mentre la difesa ha evidenziato come ci fossero situazioni pregresse e che la velocità del mezzo non fosse tale da poter provocare il decesso dell’investito.

La ricostruzione

La vicenda, così come raccontato dalla stessa vittima a margine della sentenza di primo grado, inizia prima dell’epilogo dello scorso agosto. Ci fu un’incomprensione tra suo fratello e i due ragazzi coinvolti (inizialmente tutti amici). Era marzo, qualche mese prima del fatto di Romano di Lombardia. C’era un presunto debito al centro della questione , che aveva creato degli screzi all’interno del gruppo di amici. Durante un incontro, degenerato in scontro, M.B. sarebbe finito anche in ospedale. Ci sarebbe stata anche una seconda discussione, sempre a marzo. Entrambi gli episodi, comunque, sono stati archiviati.

Poi ci fu il silenzio, sino all’8 agosto. Il giovane incontra i due per caso, a Romano di Lombardia. C’è un inseguimento sino all’incrocio dove avviene il fatto. Come ricostruito dall’accusa, i due, nati in Italia nel 2005 e nel 2007, e residenti a Bariano, avevano colpito la vittima più volte, usando un tirapugni rudimentale, un ombrello e pure un cartello stradale.

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