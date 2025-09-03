Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 03 Settembre 2025

Tentarono di investire un rivale a Romano di Lombardia: «È stato un gesto involontario»

LE INDAGINI. Due giovani sono stati sottoposti a divieto di avvicinamento con obbligo di braccialetto elettronico.

L’investimento ripreso dalle telecamere
L’investimento ripreso dalle telecamere

Sono stati interrogati martedì 2 settembre dal gip Stefano Storto i due giovani di Bariano arrestati per tentato omicidio dopo una rissa, conclusasi con un investimento, l’8 agosto scorso a Romano, all’altezza dell’incrocio semaforico tra via Duca d’Aosta, via Schivardi e piazza IV Novembre. I due – di 18 e 19 anni, entrambi incensurati – sono sottoposti al divieto di avvicinamento (con obbligo di indossare il braccialetto elettronico), alla vittima, un 24enne di origini tunisine. Dalle immagini registrate dalle telecamere si vedono i tre azzuffarsi. Poi i due indagati risalgono in auto, quello alla guida accelera e punta con l‘auto la vittima, la quale con un balzo riesce a evitare di essere travolto (finirà comunque al Pronto soccorso con lesioni da 20 giorni di prognosi). Con i due c’era un terzo amico che però non ha partecipato alla rissa.

L’interrogatorio

Gli arrestati, difesi dall’avvocato Michele Cesari, durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi martedì 2 settembre, si sono detti innanzitutto dispiaciuti per l’accaduto. Quello alla guida ha inoltre aggiunto che non era sua intenzione investire il rivale. Una situazione sfuggita di mano, hanno osservato, e nata da un debito che il 19enne vantava nei confronti del fratello della vittima. Cinquecento euro prestati per un viaggio, ha raccontato, e mai più restituiti. Un mese prima il giovane che era alla guida dell’auto aveva provato a farsi ridare i soldi – è sempre la sua ricostruzione –, ma era stato picchiato dai cugini del debitore e aveva riportato la frattura di un braccio. Per questo motivo nutriva sete di rivalsa. Quella sera, hanno dichiarato i due, il 24enne è stato incontrato per caso. C’è un primo scontro fra i tre, cui si aggiungerà più tardi il cugino della vittima. I due avrebbero seguito il 24enne e a un certo punto lui si sarebbe fermato e li avrebbe affrontati. Il primo a colpire, secondo la versione degli arrestati, sarebbe stato proprio la vittima, con un tirapugni. Uno dei due giovani era stato colpito alla testa con l’oggetto e aveva riportato due tagli. Sempre con il tirapugni il rivale avrebbe sfondato il parabrezza dell’auto. Il 19enne ha raccontato di essere risalito in auto tutto grondante di sangue e di aver messo in moto la vettura. «Volevo picchiarlo, ma non investirlo», ha ripetuto. Ha spiegato al gip che, tra l’altro, tra sangue che gli colava sul volto e parabrezza infranto, la sua visibilità non era perfetta. L’investimento, classificato dal giudice come tentato omicidio, sarebbe così stato un gesto involontario, secondo il giovane conducente. Il pm Emma Vittorio per i due aveva chiesto il carcere. Non è escluso che, contro il provvedimento col quale il gip ha applicato il divieto di avvicinamento, presenti ricorso.

Romano di Lombardia
Bariano
Giustizia, Criminalità
giustizia
Forze Ordine
Arresto
Indagine
Salute
Ferite, Lesioni
Stefano Storto
Emma Vittorio
Michele Cesari