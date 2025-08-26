Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 26 Agosto 2025

La Bergamasca piange Fabio. Il ricordo: «Per le scalate si preparava sempre al meglio»

LA TRAGEDIA SUL MONTE BIANCO. La famiglia di Fabio Medici, il 49enne morto sul Monte Bianco, si è riunita nel dolore, a Lurano, nella casa dove vive ancora l’anziana madre, Serafina, sotto choc per quanto accaduto al suo unico figlio.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
Fabio Medici era un grande appassionato di montagna. Uno scatto del Monte Bianco
Fabio Medici era un grande appassionato di montagna. Uno scatto del Monte Bianco

Zanica

«Fabio era una persona eccezionale, schietta, disponibile e affidabile, da sempre innamorata della montagna. Quando lo vedevamo nelle foto che faceva mentre era impegnato nelle scalate appariva talmente sicuro che dicevamo: non gli potrai mai accadere nulla. E invece». Queste le parole pronunciate dai famigliari di Fabio Medici, l’alpinista di 49 anni di Zanica morto domenica mattina dopo essere stato investito da un seracco mentre era sul Monte Bianco con un amico, bergamasco 30enne di Lurano.

Tutti quanti lunedì 25 agosto si sono riuniti a Lurano nella casa di famiglia del quarantanovenne dove vive ancora l’anziana madre, Serafina, sotto choc per quanto accaduto al suo unico figlio. Da tutti i familiari Medici viene ricordato come una persona «con la testa sulle spalle».

Leggi anche

«Aveva la testa sulle spalle»

«Lui quando doveva fare una scalata si preparava al meglio e non lasciava nulla caso. E si preoccupava ancora di più se doveva fare una scalata insieme a qualcun altro» il ricordo. Era anche un alpinista che amava le sfide: «Più una sfida era difficile – continuano i famigliari – più si impegnava per affrontarla, ma sempre con la testa sulle spalle. E alla fine arrivava sempre dove voleva arrivare».

Con la moglie Emanuela Ganz, Medici era appena tornato da una vacanza in Trentino e sabato era appunto partito per salire sul Mont Maudit, sul massiccio del Monte Bianco, con l’amico.

Il tragico incidente

Superato un pendio intorno alle 5,30, stavano passando sotto le pendici del Mont Blanc du Tacul quando sopra le loro teste, a circa 4.000 metri di quota, hanno improvvisamente sentito la rottura di un seracco

I due alpinisti bergamaschi avevano raggiunto il rifugio Torino, a circa 3.300 metri, sabato da cui poi domenica 24 agosto erano partiti intorno alle 3 di mattina per salire sul Mont Maudit: «Fatta la prima parte di salita – racconta un famigliare – legati in cordata, hanno scavallato sul versante nord del Mont Blanc du Tacul e si sono ricongiunti con la traccia che arriva dal rifugio Des Cosmiques. Superato un pendio intorno alle 5,30, stavano passando sotto le pendici del Mont Blanc du Tacul quando sopra le loro teste, a circa 4.000 metri di quota, hanno improvvisamente sentito la rottura di un seracco. A questo punto hanno tentato di tornare sui loro passi, ma resisi conto che non ne avrebbero avuto il tempo, hanno adottato le modalità di autoprotezione previste in questi casi: si sono accovacciati mettendosi in posizione di sicurezza». Purtroppo, dopo il distacco del seracco, una massa di ghiaccio e neve ha investito Medici, risparmiando invece il compagno che, quando ha riaperto gli occhi, ha visto il 49enne a pochi metri.

Da 25 anni viveva a Zanica

Il quarantanovenne era originario di Lurano ma si era trasferito a Zanica circa 25 anni fa. A Lurano tornava ogni giorno perché da quando aveva 18 anni lavorava come operaio alla Pneumax. E finito il lavoro, si recava solitamente a trovare la madre. La salma dell’alpinista si trova composta nella camera mortuaria di Sallanches. «Ci hanno detto che, se non ci sarà qualche impedimento burocratico, il feretro potrà arrivare nella giornata del 26».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lurano
Torino
Zanica
sport
alpinismo
Sociale
Morte
Fabio Medici
Emanuela Ganz