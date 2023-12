La circonvallazione Est a Verdello aprirà l’8 gennaio

Lunedì 8 gennaio è la data decisa per l’inaugurazione e apertura al traffico del secondo lotto della circonvallazione Est di Verdello. Nei tempi quindi che erano stati stabiliti: Cal (Concessioni autostrade lombarde) spa, la società regionale che ha seguito la progettazione e realizzazione dell’importante opera, ha sempre parlato della fine del 2023 come termine dei lavori. Nel frattempo la Provincia ha posticipato al 20 dicembre la chiusura del tratto della ex statale 42 su cui sono in corso i lavori per la connessione della circonvallazione alla provinciale. Questa connessione avverrà attraverso una rotatoria che è già stata completata. Manca solo l’installazione dei guardrail come su tutta la carreggiata del secondo lotto che è già stata asfaltata.

Il primo lotto un anno fa

Il secondo lotto, in carico all’impresa «Milesi geom. Sergio» di Gorlago, che ha realizzato anche il primo lotto (inaugurato un anno fa), ha una lunghezza di un chilometro e, a sud dell’abitato di Verdello, va dalla provinciale 121 alle ex statale 42. L’opera è considerata strategica: permetterà, infatti, il completamento della circonvallazione che, così, si collegherà alla ex statale 42 sia a nord che a sud. Al momento, invece, a sud si ferma alla 121 e, così, i mezzi che la percorrono da nord a sud non possono tornare sulla ex statale 42 ma devono immettersi prima sulla provinciale 122 «Francesca». E sempre la «Francesca» deve essere percorsa per fare il tragitto al contrario.

Il divieto ai camion e il declassamento