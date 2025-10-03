La commozione di Osio Sotto per Wisdom: «Hai vinto tu, nessuno ha conquistato così tanti cuori»

«È la festa degli angeli custodi. Non è una coincidenza: ci piace pensare che Wisdom , con il suo sorriso, sia diventato un nuovo angelo capace di accompagnarci nella nostra vita». Sono queste le parole che giovedì 2 ottobre, a Osio Sotto , il curato don Michele Bucherato ha pronunciato all’inizio del funerale di Wisdom Aghore , il giovane di 16 anni del paese morto lunedì dopo aver lottato per quattro anni contro la leucemia .

La celebrazione funebre si è tenuta in una chiesa parrocchiale gremita: la bara bianca del sedicenne, ricoperta di fiori e con sopra la maglia del Milan , squadra di cui era tifoso, e quella della Voluntas Osio , squadra locale per cui il ragazzo giocava prima di ammalarsi, è stata accompagnata dentro la parrocchiale dai suoi famigliari, la mamma Elizabeth , il papà Paul e la sorella Wealth .

E proprio a loro don Michele si è rivolto all’inizio della sua omelia: «Questa tragedia che vi ha colpito – ha sostenuto – ha toccato anche i moltissimi giovani che vedete qui presenti. E cosa rimane dopo la morte? I legami e l’amore che ciascuno ha lasciato dietro di sé . Facciamo tesoro di quanto Wisdom ha donato, imparando a gioire delle piccole cose e spendendo la nostra vita a far del bene».

La sorella e i genitori

I genitori: «Se siete qua così in tanti vuol dire che noi genitori non abbiamo fallito con Wisdom. E per ciò ringraziamo Dio»

È poi intervenuta la sorella che, non riuscendo spesso a trattenere le lacrime, ha raccontato la sua vita, definita «perfetta», con il fratello prima che nel 2021 gli venisse diagnostica la malattia: «Dopo di che tutto è cambiato – ha continuato –. Abbiamo combattuto tutti per te. Ti dicevo che saresti tornato più forte di prima. Non ti meritavi quanto ti è accaduto. Ma di una cosa sono sicura: hai vinto tu perché nessuno in poco tempo ha fatto così tanto e conquistato così tanti cuori». Sono poi intervenuti la madre di Wisdom che ha cantato il canto religioso «O lord my God» e il padre che ha ringraziato tutti i giovani presenti: «Se siete qua così in tanti vuol dire che noi genitori non abbiamo fallito con Wisdom. E per ciò ringraziamo Dio».