La commozione di Osio Sotto per Wisdom: «Hai vinto tu, nessuno ha conquistato così tanti cuori»
IL RICORDO. Chiesa gremita per i funerali del 16enne morto per leucemia. Don Bucherato: «Ci piace pensare che sia diventato un nuovo angelo».
«È la festa degli angeli custodi. Non è una coincidenza: ci piace pensare che Wisdom, con il suo sorriso, sia diventato un nuovo angelo capace di accompagnarci nella nostra vita». Sono queste le parole che giovedì 2 ottobre, a Osio Sotto, il curato don Michele Bucherato ha pronunciato all’inizio del funerale di Wisdom Aghore, il giovane di 16 anni del paese morto lunedì dopo aver lottato per quattro anni contro la leucemia.
La celebrazione funebre si è tenuta in una chiesa parrocchiale gremita: la bara bianca del sedicenne, ricoperta di fiori e con sopra la maglia del Milan, squadra di cui era tifoso, e quella della Voluntas Osio, squadra locale per cui il ragazzo giocava prima di ammalarsi, è stata accompagnata dentro la parrocchiale dai suoi famigliari, la mamma Elizabeth, il papà Paul e la sorella Wealth.
E proprio a loro don Michele si è rivolto all’inizio della sua omelia: «Questa tragedia che vi ha colpito – ha sostenuto – ha toccato anche i moltissimi giovani che vedete qui presenti. E cosa rimane dopo la morte? I legami e l’amore che ciascuno ha lasciato dietro di sé. Facciamo tesoro di quanto Wisdom ha donato, imparando a gioire delle piccole cose e spendendo la nostra vita a far del bene».
La sorella e i genitori
I genitori: «Se siete qua così in tanti vuol dire che noi genitori non abbiamo fallito con Wisdom. E per ciò ringraziamo Dio»
È poi intervenuta la sorella che, non riuscendo spesso a trattenere le lacrime, ha raccontato la sua vita, definita «perfetta», con il fratello prima che nel 2021 gli venisse diagnostica la malattia: «Dopo di che tutto è cambiato – ha continuato –. Abbiamo combattuto tutti per te. Ti dicevo che saresti tornato più forte di prima. Non ti meritavi quanto ti è accaduto. Ma di una cosa sono sicura: hai vinto tu perché nessuno in poco tempo ha fatto così tanto e conquistato così tanti cuori». Sono poi intervenuti la madre di Wisdom che ha cantato il canto religioso «O lord my God» e il padre che ha ringraziato tutti i giovani presenti: «Se siete qua così in tanti vuol dire che noi genitori non abbiamo fallito con Wisdom. E per ciò ringraziamo Dio».
Al termine del funerale il feretro di Wisdom Aghore è stato portato fuori dalla chiesa e poi, dopo il rilascio da parte di tutti i presenti i palloncini bianchi, condotto al cimitero locale per la tumulazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA