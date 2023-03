La «fabbrica del cioccolato» fa tappa a Treviglio

Treviglio fino a domenica 12 marzo sarà la capitale bergamasca del cioccolato, grazie alla prima edizione di ChocoMoments, la ghiotta manifestazione che in questo fine settimana si svolge in piazza Garibaldi, dove i maestri cioccolatieri delizieranno i presenti con le loro creazioni . Venerdì 10 marzo, con il tradizionale taglio del nastro, ha preso il via l’iniziativa organizzata dal Distretto del commercio di Treviglio in collaborazione con l’associazione ChocoMoments e con il patrocinio del Comune: rappresenta per adulti e bambini l’evento più dolce dell’anno.