La Festa in Rocca di Urgnano si rinnova con la storia dei misteriosi templari

Un tuffo nel 1204, al tempo dei cavalieri Templari, tra misteri, omicidi ed enigmi, alla rocambolesca ricerca del Sacro Graal. È «Fortezza templare», il nuovo percorso teatrale itinerante tra le stanze, le torri, i camminamenti e il giardino pensile di un castello Albani illuminato solo da candele, che sarà il cuore della 42ª Festa in Rocca di Urgnano, la kermesse organizzata da Associazione Promo Urgnano col patrocinio del Comune, in programma da giovedì 4 luglio a domenica 14 luglio.

Corteo storico

Il debutto, come da tradizione, sarà con la cerimonia inaugurale, il 4 luglio alle 21, preceduta dal corteo storico in costume per le vie del borgo (partenza dalla torre Nord e arrivo in piazza Libertà) con 250 figuranti: presenti gli Sbandieratori e musici dell’Urna di Urgnano, l’associazione «Astorica» Città di Albino, il gruppo storico Arturo Gelmi Proloco Pontida, il gruppo storico di Mapello e una rappresentanza del Gruppo Coccaglio (Brescia). Alle 22 «La danza del fuoco», spettacolo con fontane di fuoco a cura di Creation Lux Design.