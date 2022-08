La lite tra conviventi finisce a coltellate: uomo ferito grave

Ha afferrato un coltello da cucina e lo ha conficcato nel fianco del convivente al termine di una violenta lite in casa scatenata da futili motivi. Una donna di 44 anni è stata arrestata, con l’accusa di tentato omicidio, nella notte tra giovedì e venerdì 5 agosto, e si trova ora nel carcere di via Gleno. Il compagno, un 40enne, invece è stato trasportato al Policlinico San Marco di Zingonia e resta in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita.