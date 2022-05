La moglie è malata, i colleghi gli donano un anno di ferie per starle accanto

«Avevo finito tutti i permessi e le ferie, anche anticipate, per prendermi cura di mia moglie che ha subito un trapianto di polmoni. Non mi rimaneva che chiedere l’aspettativa, anche se l’idea di restare senza stipendio per mesi, con una figlia piccola e tante spese da affrontare, era un peso che si aggiungeva alle tante altre preoccupazioni legate alla malattia. Poi è successo il miracolo: i colleghi del mio ospedale, in una straordinaria gara di solidarietà che mai mi sarei aspettato, mi hanno regalato un anno di ferie . Sarò sempre grato a tutti loro». Si emoziona Beppe Mora, 47 anni, infermiere di sala operatoria del Policlinico San Marco, mentre racconta l’inaspettato dono ricevuto dal personale dell’ospedale in cui lavora dal 1999. Un gesto di solidarietà virale che si è trasformato in un segno di speranza.