L’abbraccia e le sfila il Rolex: anziana derubata a Treviglio

Il Commissariato di polizia si sta occupando del primo caso con vittima un’anziana, che nel subire lo scippo ha riportato alcune escoriazioni al polso, medicate poi sul luogo dell’accaduto dal personale di un’ambulanza. L’episodio si è verificato in via Bellini pochi minuti prima delle 10, quando la donna, che camminava verso il centro, è stata affiancata da un’auto di colore grigio con a bordo due persone: la passeggera, un donna, è scesa dal veicolo e ha iniziato a rivolgersi alla vittima con fare confidenziale, come se la conoscesse. prima di abbracciarla, prenderla per il polso e privarla del suo Rolex. La scippatrice è quindi risalita rapidamente in auto e con il complice si è dileguata, facendo perdere le tracce in pochi secondi. Le urla dell’anziana hanno richiamato alcuni passanti che prontamente hanno allertato il 112: sul posto una volante del Commissariato e un’ambulanza, il cui personale ha prestato le cure del caso alla donna. Stando alla testimonianza della vittima fornita agli agenti, sembra che la scippatrice parlasse in italiano ma con accento spagnolo.