Lavori conclusi, aperta la circonvallazione est a Verdello

La circonvallazione est di Verdello ora è finita e con dieci mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma ufficiale dei lavori. Il 19 gennaio è stato inaugurato e aperto al traffico anche il secondo lotto dell’infrastruttura che permette di bypassare completamente l’abitato di Verdello: si collega sia a nord che a sud alla ex Statale 42 che taglia a metà il paese. È stata una cerimonia di inaugurazione molto partecipata: numerose le autorità presenti. La circonvallazione di Verdello è un’opera nevralgica per la Bergamasca poiché, sulla direttrice Bergamo-Treviglio, va a risolvere uno dei nodi viabilisti che per diversi anni è stato un incubo per automobilisti e camionisti che dovevano passare di lì. Nel novembre 2020 era stata posizionata la prima pietra del primo lotto, inaugurato nel dicembre 2022. Nel maggio del 2023 sono poi partiti i lavori per il secondo lotto inaugurato e aperto al traffico.

La collaborazione degli enti

«Pensare che, dopo il taglio del nastro, questa infrastruttura verrà aperta al traffico, mi rende orgogliosa – ha sostenuto durante la cerimonia Cristiana Molin, presidente di “Cal spa”, la società che ha seguito la progettazione e costruzione di tutta la circonvallazione –, abbiamo mantenuto l’obbiettivo». Per «Cal» era presente anche l’amministratore delegato Gianantonio Arnoldi, che ha sottolineato come il completamento della circonvallazione di Verdello «in grande anticipo sui tempi e senza sforare il budget prefissato sia stato un successo dovuto alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti». Fondamentale è stato il contributo economico della Regione che ha finanziato 12,8 milioni di euro del costo dell’opera, pari a 13,9 milioni. La rimanenza è stata messa da Comune e Provincia. Per Palazzo Lombardia erano presenti i consiglieri regionali della Lega Giovanni Malanchini, di FdI Michele Schiavi e di Forza Italia Jonathan Lobati: quest’ultimo ha sottolineato come le strade siano «il vettore per la crescita del territorio». Poi è intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi: «In questi anni siamo stati concretamente accanto agli enti locali: abbiamo garantito la copertura finanziaria dell’opera e sbloccato la situazione anche dal punto di vista dell’iter progettuale, con la suddivisione in due lotti. Ringrazio “Cal” e l’impresa appaltatrice per il lavoro svolto: l’infrastruttura apre al traffico con largo anticipo».

Addio all’imbuto