Le ultime minacce anche dal pianerottolo di casa, 47enne arrestato per stalking

Minacce e insulti dal pianerottolo

L’uomo ha raggiunto il pianerottolo dell’abitazione perché aveva ancora con sè le chiavi del portone condominiale, mai restituite alla donna che, chiusa in casa e molto scossa dalle minacce, ha contattato i carabinieri. Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Martinengo, allertata dall’operatore della Centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Treviglio, è così intervenuta e ha rintracciato l’uomo sdraiato sul pianerottolo e sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo è stato trasferito alla stazione dei Carabinieri di Urgnano dove è stato arrestato e poi portato in carcere a Bergamo.

Vessazioni da 8 anni

La donna aveva già denunciato l’ex circa 8 anni fa, quando si era recata al pronto soccorso dopo un’aggressione: ai tempi i due convivevano nel Bresciano. Anche in quel caso l’uomo era sotto l’effetto dell’alcol e dopo le minacce la vittima aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale, poi però proseguita a causa delle insistenze dell’uomo. Nel mese di maggio 2023, a seguito dell’ennesimo litigio, la donna aveva deciso nuovamente di terminare la relazione: continue le vessazioni dell’uomo per riallacciare il legame. «La vittima, intimorita dall’atteggiamento ossessivo e aggressivo dell’ex compagno che non ha mai perso occasione per minacciarla di morte e insultarla, temendo per la propria incolumità, lo assecondava» raccontano i carabinieri.