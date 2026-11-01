Levate, fuoco in un appartamento: una donna in ospedale

Tre squadre intervenute, con un autopompa, un’autobotte e un’autoscala, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il fabbricato.

Come si è sviluppato l’incendio

L’incendio si è sviluppato al primo piano dove abita un trentenne, figlio della coppia settantenne che, invece, occupa il piano terra. L’innesco sarebbe stato un cortocircuito avvenuto nella cucina del giovane, che era uscito per andare al lavoro e aveva lasciato accesa la lavastoviglie. L’appartamento è stato giudicato inagibile.