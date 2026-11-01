Levate, fuoco in un appartamento: una donna in ospedale
L’INTERVENTO. Poco dopo l’incendio di via Einstein a Bergamo, un allarme simile è arrivato domenica 1° novembre anche da Levate. A provocare le fiamma, forse, un cortocircuito.Lettura meno di un minuto.
Levate
Appena dopo l’intervento in via Einstein a Bergamo per un incendio in un appartamento, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Levate per un altro rogo, divampato intorno alle 10.15, in via Castello, all’interno della cucina di un’abitazione posta al secondo piano di una palazzina di tre.
Tre squadre intervenute, con un autopompa, un’autobotte e un’autoscala, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il fabbricato.
Come si è sviluppato l’incendio
L’incendio si è sviluppato al primo piano dove abita un trentenne, figlio della coppia settantenne che, invece, occupa il piano terra. L’innesco sarebbe stato un cortocircuito avvenuto nella cucina del giovane, che era uscito per andare al lavoro e aveva lasciato accesa la lavastoviglie. L’appartamento è stato giudicato inagibile.
Il piano sottostante dove abitano i genitori, invece, è agibile, ma la madre è stata ricoverata per precauzione a Zingonia, dopo aver respirato il fumo.
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