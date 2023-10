Lieve scossa di terremoto nella Bassa, epicentro a Urgnano

Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato nella zona di Urgnano alle 00,39 della notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre. La leggera scossa è stata avvertita come «boato», in particolare nella zona Bassa occidentale. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma a una profondità di 4 km. Non risultano danni.