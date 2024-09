Lurano piange Severino Bottinelli, fu sindaco per 19 anni

Bottinelli e i mandati da sindaco

Bottinelli è unanimemente riconosciuto come il sindaco che ha governato Lurano durante un importante periodo di trasformazione del paese, corrisposto alla sua crescita demografica e all’ampliamento delle sue strutture pubbliche. Durante i 19 anni della sua amministrazione il Comune elaborò un piano regolatore moderno che definì le zone industriali, artigianali e residenziali; vennero realizzate l’area industriale dove oggi sorge la Pneumax, oltre ai parcheggi di fronte all’auditorium e in via San Lino; vennero trasformati il «Borgorat» e il Borgo San Lino in alloggi popolari, offrendo la possibilità di una casa a tante giovani coppie. Durante i suoi mandati venne inoltre realizzata la scuola secondaria di primo grado.